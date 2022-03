Doria anuncia o fim do uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados em SP

Medida será publicada hoje e terá caráter imediato; proteção permanece obrigatória no transporte público e nas unidades médico-hospitalares

Estadão Conteúdo Uso de máscaras se tornou opcional no Estado de São Paulo após decreto publicado pelo governador João Doria



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quinta-feira, 17, que flexibilizou a utilização de máscaras no Estado. Segundo o mandatário, o uso se tornará opcional em todos os ambientes, mas continuará obrigatória no transporte público e nas unidades médico-hospitalares. A publicação do decreto ocorrerá em edição extra do Diário Oficial do Estado e terá efeito imediato. Com isso, o uso passará a ser opcional em ambientes como comércios, escritórios, salas de aula e academias. Segundo a medida, o uso de máscaras seguirá obrigatório em “locais destinados à prestação de serviços de saúde” e em “meios de transporte coletivo de passageiros e respectivos locais de acesso, embarque e desembarque”. De acordo com o comandante do Palácio dos Bandeirantes, a decisão baseia-se nos atuais índices paulistas de vacinação. São Paulo atingiu a meta definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS) de 90% da população elegível com, no mínimo, duas doses. “Recebi hoje à tarde uma nota técnica do Comitê Científico que demonstra uma melhora consistente na situação epidemiológica no Estado. Por isso decidi, com respaldo desses cientistas e médicos, abolir imediatamente a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes, com exceção de unidades de saúde, hospitais e transporte público”, afirmou o tucano.