Doria assiste desfiles no Sambódromo e diz que SP entregou ‘maior carnaval do Brasil’

O governador João Doria afirmou neste sábado (23), em publicação nas redes sociais, que São Paulo entregou “o maior carnaval do Brasil em 2020”. Doria foi assistir aos desfiles das escolas de samba do grupo especial no Sambódromo do Anhembi.

“Prometi em 2017 que em 2020 estaríamos fazendo o maior Carnaval do Brasil”, disse o governador, citando os números: mais de 15 milhões de pessoas vieram para curtir a festa no Estado, no pré, durante e pós Carnaval.

Doria também elogiou os desfiles, afirmando que São Paulo tem “uma qualidade excepcional”.

No fim do vídeo, o governador deu um beijo na esposa, Bia Doria. Há algumas semanas, houve rumores de que eles estariam se divorciando.