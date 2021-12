Doria pede a prefeitos que cancelem festas de Ano Novo em São Paulo

Governador demonstra preocupação com nova variante ômicron e também pede precaução com o Carnaval

MISTER SHADOW / ASI / ESTADÃO CONTEÚDO Doria está em viagem oficial a Nova York



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pediu aos prefeitos das cidades do Estado que cancelem as festas programadas para o Réveillon, em meio a preocupações com a quarta onda de covid-19 na Europa e o surgimento da variante ômicron, que indica ser mais transmissível. “Vamos no caminho da cautela e do zelo para proteger vidas. Não era hora de fazer festas de Réveillon. Embora seja decisão dos municípios, não me parece a hora adequada”, comentou o governador paulista nesta quarta, 1, durante viagem oficial a Nova York para encontro com investidores organizada pela InvestSP. Ao todo, 14 capitais brasileiras já cancelaram as festas de Ano Novo, mas a cidade de São Paulo ainda não suspendeu a celebração.

“Vamos no caminho da cautela e do zelo para proteger vida, não é hora de fazer festa de Réveillon. Os prefeitos podem tomar medidas mais duras que as do Estado, mas não mais facilitadoras. O sentimento que tenho é que os prefeitos estão na mesma índole, que é proteger vidas. Garantir a vida das pessoas é mais importante que a celebração festiva”, acrescentou Doria, destacando que também é necessário ter cuidado com o Carnaval de 2022 – que já foi cancelado por mais de 70 cidades do interior paulista. O governador afirmou ainda que irá definir nesta quinta, 2, se suspende a liberação do uso de máscaras, que estava prevista para acontecer no dia 11 de dezembro.