Doria: Reunião com Bolsonaro e governadores teve ‘bom senso e equilíbrio’ de todos

O governador do Estado de São Paulo, João Doria, avaliou a reunião com o presidente Jair Bolsonaro e os outros 26 governadores, que aconteceu nesta quinta-feira (21), como positiva. Doria reforçou que fizeram um encontro virtual “histórico, em paz, harmonia e entendimento”.

“O sentimento é de união para enfrentar a crise e salvar vidas. Eu falei na reunião: na guerra, todos perdem. Estou pessoalmente feliz por termos concluído o encontro em paz e harmonia, com o objetivo de proteger os brasileiros e melhorar o combate e o enfrentamento à crise. Agora não é hora de política e essa reunião foi uma demonstração de sabedoria, bom senso e equilíbrio de todos.”

No encontro, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou favorável a aprovação do projeto de socorro aos estados e municípios após os governadores se posicionarem a favor dos vetos propostos — como ao reajuste salarial aos servidores públicos até o fim de 2021. Ele disse que, após ajustes técnicos, irá sancionar a medida.

João Doria, Reinaldo Azambuja (MS) e Renato Casagrande (ES) pediram a primeira parcela do resgate financeiro ainda para o mês de maio e a manutenção do artigo 4, que diz respeito à operações com bancos públicos e privados.