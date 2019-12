Doutor Bumbum quer se candidatar a vereador em 2020

Reprodução/Facebook Ele teve o registro cassado em maio, após ser acusado de matar uma paciente durante um procedimento estético



O ex-médico Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como Doutor Bumbum, quer se candidatar a vereador do Rio de Janeiro nas eleições municipais de 2020. Ele teve o registro cassado em maio, após ser acusado de matar uma paciente durante um procedimento estético.

O anúncio foi feito em seu perfil no Instagram, onde ele escreveu que é pré-candidato a vereador, acompanhado das palavras “saúde” e “justiça”. Nas redes sociais, Doutor Bumbum faz diversas publicações relacionadas a política, como sobre a crise na saúde no Estado e corrupção.

Doutor Bumbum teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio de Janeiro, em julho de 2018, após a morte da bancária Lilian Calixto, 46 anos. O procedimento estético foi realizado no apartamento do médico, na Barra da Tijuca. A paciente passou mal e foi levada para um hospital no mesmo bairro, onde morreu.

O ex-médico defende que exames contidos no prontuário de Lilian apontam a causa do óbito como infarto agudo do miocárdio, “sem nexo de causalidade com o procedimento de bioplastia de glúteos”.