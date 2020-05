‘Drive-in da fé’: Fiéis assistem missas sem sair do carro por causa da Covid-19

EFE Olímpia reuniu cem carros com cerca de 400 pessoas numa área aberta, defronte à capela de Nossa Senhora Aparecida



Com o avanço da pandemia da Covid-19 e com as missas presenciais suspensas em quase todo o país, padres católicos de várias regiões do Brasil estão realizando celebrações no sistema conhecimento como drive-in para se conectar com os fiéis sem quebrar o distanciamento social.

O primeiro a celebrar missa drive-in no Estado de São Paulo, o padre Ivanaldo Mendonça, da paróquia de São José, em Olímpia, reuniu cem carros com cerca de 400 pessoas numa área aberta, defronte à capela de Nossa Senhora Aparecida, no bairro rural de Bela Vista, no Dia das Mães.

Para participar, as pessoas foram cadastradas previamente e orientadas sobre medidas de proteção. Os devotos tiveram de usar máscaras e não puderam sair dos carros. “Na equipe de apoio, que inclusive nos ajudou a dar a comunhão, não havia ninguém do grupo de risco. Todos foram orientados higienizar a mão e estendê-la para fora do carro para receber a hóstia, recolhendo em seguida e usando a outra mão para retirar a máscara.”

Cada participante doou um quilo de alimento para o serviço social da paróquia, que atende pessoas vulneráveis. “Tudo foi feito com muita cautela, mas a experiência foi gratificante. Damos um intervalo de ao menos 15 dias entre uma missa e outra para garantir que ninguém tenha se infectado “, disse o padre. A próxima missa drive-in está prevista para o dia 11 de junho, na celebração do Corpus Christi.

Além de São Paulo, outros estados brasileiros já adotaram celebrações semelhantes, como na Bahia e no Mato Grosso do Sul. A paróquia de São José, em Ponta Porã (MS), reuniu mais de 200 carros em duas missas drive-in realizadas no dia 3. O padre Jorge Watthier, que assumiu a paróquia no ano passado, estimou em mais de 500 pessoas nas celebrações.

No Distrito Federal, as missas drive-in foram oficializadas por decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB). Ele liberou a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião, desde que as pessoas permaneçam no interior dos veículos, mantendo distância mínima de dois metros entre cada carro estacionado.

Paróquias que não têm espaço para as missas drive-in estão ministrando sacramentos no sistema drive-thru, em que as pessoas se dirigem de carro até o padre. Uma dessas ações, no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, os participantes recebiam a comunhão de dentro do carro.

Cuidados

No entanto, para o infectologista Carlos Magno Fortaleza, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em tempos de pandemia, qualquer iniciativa que leve ao risco de romper o distanciamento social precisa ser vista com cuidado.

“Em termos de religião, ela tem importância fundamental na espiritualidade e na própria saúde mental da pessoas. Só acho complicado controlar, pois o ser humano é gregário e tende a se aglomerar. Esse é um ponto que merece toda atenção para se evitar o risco”, disse.

*Com informações do Estadão Conteúdo