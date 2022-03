Duas apostas dividem prêmio de R$ 189,3 milhões da Mega-Sena; veja números sorteados

Quem acertou a quina receberá R$ 35 mil e quem marcou a quadra, R$ 789

Marcelo Casal Jr/Agência Brasil Concurso deste sábado sorteou o quinto maior prêmio dos concursos regulares



A Mega-Sena realizou na noite deste sábado, 19, o concurso de número 2464, que tinha um dos maiores prêmios da história: R$ 189,3 milhões. Os números sorteados foram 02-07-24-43-52-56. Duas apostas acertaram as seis dezenas e cada uma receberá R$ 94.690.936,18. Outras 496 apostas acertaram uma quina, e cada uma receberá R$ 35.454,28; mais 31.802 apostas marcaram a quadra e serão premiados com R$ 789,94. O prêmio sorteado hoje era o quinto maior dentre os sorteios regulares, sem contar a Mega da Virada, e estava acumulando há 12 semanas. O próximo sorteio será na quarta, 23, às 20h, no Espaço das Loterias Caixa em São Paulo.