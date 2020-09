Duas apostas faturam o prêmio de R$ 95 milhões da Mega-Sena

Cada ganhador levou o prêmio de R$ 47.160.446,98; próximo sorteio acontece na quarta, e deve pagar R$ 2,5 milhões

Marcelo Camargo/Agência Brasil Mega-Sena pagou R$ 95 milhões a duas apostas neste sábado



Duas apostas sortudas levaram o prêmio de R$ 95 milhões sorteados pela Mega-Sena neste sábado, no concurso 2.296. Cada vencedor fica com R$ 47.160.446,98. Segundo a Caixa, uma das apostas é de Campinas, interior de São Paulo, e a outra foi registrada pelo site, portanto, não há informações sobre a cidade.

As dezenas sorteadas no concurso 2.296 foram 01-06-21-29-36-59. Outras 166 apostas levaram o prêmio de R$ 39.028,74 cada na Quina, e 8.642 vencedores na Quadra, com um prêmio de R$ 1.070,97 para cada. O próximo sorteio será realizado na quarta-feira, 9 de setembro. O prêmio estimado é de R$ 2,5 milhões.

Lotofácil da Independência

As apostas para a Lotofácil da Independência, que vai pagar um prêmio estimado de R$ 120 milhões, começaram a ser feitas neste sábado, 5. A loteria possui cartela específica oferecida pelas casas lotéricas. O sorteio deve acontecer em 12 de setembro, a partir das 20h.

Assim como nos demais concursos especiais, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números e assim sucessivamente. A aposta custa R$ 2,50, e o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis.