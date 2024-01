Pelo menos duas crianças morreram devido às intensas chuvas na Bahia . O incidente ocorreu em Elísio Medrado, no interior do Estado, na sexta-feira, 26, quando um carro com cinco ocupantes foi arrastado pela correnteza do Rio Paraguaçu. Até o sábado, 27, 12 municípios foram declarados em situação de emergência, segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec). O número de desabrigados e desalojados ainda está sendo contabilizado. A Sudec destaca que as prefeituras municipais estão levantando informações sobre os danos causados pelas chuvas intensas. Assim que esses dados forem enviados à Sudec, serão compilados e divulgados pelo órgão.