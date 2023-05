Duas mulheres são presas suspeitas de envolvimento em morte de turista chileno no RJ

Segundo a polícia, ambas teriam aplicado o golpe conhecido como ‘Boa Noite, Cinderela’ em dois homens, causando a morte de um deles

Ronald Sobarzo/Arquivo Pessoal Ronald Rafael Sobarzo, de 29 anos, morreu no Rio de Janeiro



Duas mulheres suspeitas de envolvimento na morte de um turista chileno no Rio de Janeiro foram presas pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 22. De acordo com a corporação, ambas teriam aplicado o golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela” em dois turistas. Ronald Rafael Sobarzo, de 29 anos, acabou morrendo. Seu amigo, Andres Orellana Ruiz, ficou ferido e está internado em hospital particular na capital fluminense. O crime ocorreu no dia 14 de maio. Segundo investigações da polícia, as autoras doparam os homens e roubaram seus respectivos celulares. As vítimas foram encontradas no Mirante do bairro Santa Teresa, na região central do Rio. A corporação informou que as suspeitas foram identificadas e presas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os nomes das mulheres não foram divulgados pela corporação.