Dupla é presa suspeita de atear fogo e causar morte de idoso no RJ

Segundo as investigações, a mãe de três crianças vizinhas do homem foram até a delegacia e informaram que ele teria abusado sexualmente das meninas; caso segue sendo investigado

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro Caso é investigado pela 107ª Delegacia de Polícia de Paraíba do Sul



Um homem e uma mulher foram presos na sexta-feira, 27, suspeitos pelo crime de homicídio. De acordo com a Polícia Civil, a dupla ateou fogo na casa do idoso e provocou a morte da vítima, no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, no dia 17 de outubro, a mãe de três crianças vizinhas do homem foram até a delegacia e informaram que ele teria abusado sexualmente das meninas. Os policiais orientaram a não manter contato com o idoso e aguardarem a apuração dos fatos. Contudo, dois dias depois da denúncia, a dupla ateou fogo na casa do homem enquanto ele dormia. O idoso foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia informou que as investigações indicam que o casal teria cometido o crime por vingança. Agentes da 107ª DP prenderam os suspeitos no bairro Eldorado, em Paraíba do Sul, após informações de inteligência e monitoramento. De acordo com a polícia, um balde, provavelmente usado para jogar gasolina no imóvel do idoso, foi apreendido. O casal não teve a identidade revelada. As investigações continuam.