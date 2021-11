Durante viagem de moto pelo Brasil, mochileiros sofrem acidente e são internados em estado grave

Tiago Escarell, 32, teve sua perna esquerda amputada após o acidente enquanto que Jennifer Santos, 19, sofreu algumas fraturas e está internada no Centro de Tratamento Intensivo

Reprodução/Facebook 'Canal do Mochileiro' Casal havia concluído viagem pelo Brasil



No fim de sua viagem de motocicleta pelo Brasil, os mochileiros Tiago Escarcell Boher, 32, e Jennifer Santos, 19, sofreram um acidente na última terça-feira, 16, e foram internados com estado de saúde grave. O episódio aconteceu na BR-060, em Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul. Depois de passarem por todos os Estados do Brasil, a dupla iria encerrar a viagem no Mato Grosso do Sul depois de oito meses e 13 dias de estrada. O veículo que levava o casal colidiu com uma outra moto que tentava ultrapassar um caminhão. Com a colisão, o casal foi arremessado para a margem da rodovia. Os mochileiros foram encaminhados para a Santa Casa de Campo Grande, onde seguem internados. Segundo o hospital, Tiago teve a perna esquerda amputada e segue em estado grave, enquanto que Jennifer está em observação no Centro de Tratamento Intensivo após sofrer múltiplas fraturas. Horas antes do acidente, o casal publicou um vídeo comemorando a conclusão da viagem.