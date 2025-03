Artesp e Ecovias terão de explicar interdição de mais de 12 horas na Anchieta após carreta bater em passarela

Audiência na Alesp foi solicitada pela Frente Parlamentar em Defesa da Baixada Santista, Vale do Ribeira e Litoral Norte

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) realizará uma audiência para discutir a interdição da Rodovia Anchieta, ocorrida em 13 de março, após uma carreta colidir com uma passarela de pedestres em Cubatão, no litoral sul de São Paulo. A reunião está marcada para quarta-feira (26), às 14h30, no auditório Teotônio Vilela, e contará com a presença de representantes da Ecovias, concessionária que administra a rodovia, e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

A audiência foi solicitada pela Frente Parlamentar em Defesa da Baixada Santista, Vale do Ribeira e Litoral Norte, coordenada pelo deputado estadual Tenente Coimbra (PL-SP). Os parlamentares pretendem cobrar explicações sobre a demora na liberação da via, que ficou interditada por mais de 12 horas, e exigir um plano de contingência para evitar bloqueios prolongados em situações semelhantes.

“A Ecovias precisa esclarecer por que houve tamanha demora na retomada do trânsito e apresentar soluções para que isso não se repita. Acionamos os responsáveis para que prestem esclarecimentos na Alesp e implementem um plano de emergência adequado”, afirmou Coimbra. A Frente Parlamentar também é composta pelos deputados Caio França (PSB), Paulo Corrêa Júnior (PSD), Solange Freitas (União Brasil) e Paulo Mansur (PL).

Os deputados também protocolaram um projeto de lei que obriga concessionárias a oferecerem assistência a motoristas em casos de interdições superiores a três horas. O texto prevê a instalação de tendas de apoio e distribuição de água, além da disponibilização de rotas alternativas seguras.

“Não é aceitável que os motoristas fiquem presos por horas sem informações ou suporte. Tivemos relatos de condutores que passaram 14 horas no congestionamento, sob calor intenso, sem qualquer assistência”, destacou Coimbra. O projeto será debatido na Alesp e, se aprovado, valerá para todas as rodovias administradas por concessionárias no Estado.