Mansão de Edemar Cid Ferreira, ex-dono do Banco Santos, é arrematada por R$ 27,5 milhões

JONNE RORIZ/ESTADÃO CONTEÚDO A mansão de Edemar Cid Ferreira em São Paulo foi arrematada nesta terça-feira (18)



Depois de vários leilões fracassados, a mansão de Edemar Cid Ferreira, ex-dono do Banco Santos, foi arrematada por R$ 27,5 milhões, nesta terça-feira (18). O valor foi atingido depois de 16 lances em evento da D1 Lance Leilões, que partiu de R$ 10 milhões.

O valor representa cerca de um terço da última avaliação feita por um perito, que estimou o imóvel em R$ 78 milhões. O arrematante terá de fazer o pagamento de 40% desse total em até 72 horas.

Construída entre 2000 e 2004, ao custo de R$ 120 milhões, o imóvel, localizado no bairro do Morumbi, em São Paulo, ficou pronto justamente na época em que o Banco Central decretou a falência do Banco Santos.

À medida que os bens da instituição financeira e de seu dono passaram a ser confiscados para fazer frente às obrigações com o órgão regulador, de cerca de R$ 3 bilhões, a mansão também entrou no alvo da Justiça. Em 2011, o ex-banqueiro, que chegou a ser preso, foi obrigado a deixar o imóvel.

Segundo o advogado Pedro Amorim, diretor da empresa D1 Lance Leilões, o comprador só terá a posse do imóvel após homologada a quitação integral do lance pelo juízo.

Caso o vencedor não pague no prazo estabelecido, o participante com o segundo maior lance será acionado para fazer a quitação, caso tenha interesse.

As decisões relacionadas à falência do banco Santos tramitam na 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) com o juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho.

*Com Estadão Conteúdo