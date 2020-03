Eduardo Bolsonaro diz que exame do pai ainda não foi concluído

Agência Câmara A previsão é de que o resultado dos exames de Jair Bolsonaro e de parte da comitiva que esteve com ele nos EUA saia ainda nesta sexta-feira (13)



O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse em seu Twitter que os exames do presidente Jair Bolsonaro e equipe, que testam para o novo coronavírus, ainda não foram concluídos. “Muito boato e pouca informação. Teste para coronavírus feito com equipe que foi com JB para EUA ainda não foi concluído.”

“Sempre há aqueles que soltam mentiras na mídia e caso a história se confirme eles dizem “eu falei”, caso contrário será só mais uma fake news para conta.”

(POR) Mto boato e pouca informação. Teste para coronavírus feito com equipe que foi com JB para EUA ainda não foi concluído Sempre há aqueles que soltam mentiras na mídia e caso a história se confirme eles dizem "eu falei", caso contrário será só mais uma fake news para conta… — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 13, 2020

A previsão é de que o resultado dos exames de Jair Bolsonaro e de parte da comitiva que esteve com ele nos EUA saia ainda nesta sexta-feira (13). Na quinta-feira, o secretário especial de Comunicação Social Fabio Wajngarten, que esteve na viagem com o presidente, teve o diagnóstico confirmado.