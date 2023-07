Eduardo Braga será o relator da reforma tributária no Senado; Pacheco estima 2 meses para aprovação

Texto seguirá direto para a CCJ, sem passar pela Comissão de Assuntos Econômicos

Pedro Gontijo/Senado Federal Presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG)



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse estimar cerca de dois meses para debates e aprovação do texto da reforma tributária encaminhada à Casa, após aprovação da matéria na Câmara dos Deputados, durante entrevista coletiva nesta terça-feira, 11. Também foi anunciada a definição do relator da proposta, senador Eduardo Braga (MDB-AM). Ainda de acordo com Pacheco, o texto não deverá passar pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e seguirá direto para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), seguindo o regimento da Casa. “Vamos direto pela CCJ, seguindo o rito da PEC com a colaboração de outras comissões”, afirmou Pacheco. No Senado, o texto precisa passar por dois turnos de votação no plenário, com a aprovação de ao menos 49 dos 81 senadores.