Eduardo Paes é multado em R$ 562 por não usar máscara em bar no Rio

Prefeito da capital fluminense cantou em uma roda de samba em 8 de maio sem utilizar o item de proteção

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO A multa foi aplicada Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e pela Vigilância Sanitária em 10 de maio



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, recebeu uma multa na capital fluminense por não usar máscara de proteção contra a Covid-19. O caso que levou à penalidade aconteceu no dia 8 de maio, quando o político do Democratas participou de uma roda de samba em um bar no Centro do Rio, sendo flagrado cantando sem usar o item de proteção e causando aglomeração no local. Após vídeos circularem na internet, moradores do Rio criticaram a postura do prefeito nas redes sociais, que, por sua vez, pediu desculpas e assumiu o erro. “Me desculpo com a população por esse gesto. O coronavírus é uma doença grave(estou vendo isso muito de perto) e estamos longe do fim da pandemia“, disse na ocasião. A multa foi aplicada Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e pela Vigilância Sanitária em 10 de maio, se refere, exclusivamente, a falta do uso de máscara. Segundo nota da SEOP, o prefeito quitou já dívida de com valor R$ 562,42.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga