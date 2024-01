El Niño prolonga onda de calor e seca em Santa Catarina até março

Temperaturas no Sul do Brasil devem diminuir apenas após a chegada do outono

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO El Niño afetará o clima em Santa Catarina até março



As águas do Oceano Pacífico Equatorial continuam sendo influenciadas pelo fenômeno El Niño, o que afeta o clima em Santa Catarina até março. Segundo a Secretaria de Proteção e Defesa Civil do estado, as chuvas devem ficar dentro ou abaixo da média, dependendo da região, enquanto as temperaturas serão mais altas do que o normal durante todo o trimestre. A partir de março, com a chegada do outono, é esperado que as temperaturas diminuam em relação aos meses anteriores, com a entrada de frentes frias e massas de ar frio que irão influenciar o clima no estado. O El Niño e a La Niña são fenômenos globais que afetam todas as regiões do mundo, alterando os padrões de temperatura e chuvas. O primeiro aquece as águas do Oceano Pacífico Equatorial e modifica a circulação dos ventos na atmosfera, enquanto o segundo resfria essas águas e também altera o padrão de circulação dos ventos.

Nos últimos anos, ocorreu um período de La Niña, que causou uma estiagem prolongada no oeste de Santa Catarina entre 2019 e 2023. A partir de junho e julho de 2023, as águas do Oceano Pacífico Equatorial voltaram ao normal e começaram a aquecer novamente, o que teve influência no clima do Sul do Brasil no segundo semestre. Isso resultou em grandes volumes de chuva observados em outubro e novembro, durante quase dois meses consecutivos, no estado.