Eldorado do Sul enfrenta calamidade por enchentes no RS

Cidade no RS enfrenta situação de calamidade devido a enchentes, com quase 80% da população afetada e moradores lidando com perdas materiais irreparáveis

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Mais de 12 mil animais já foram resgatados das chuvas



A cidade de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, está enfrentando uma situação de calamidade devido às enchentes que já duram mais de 15 dias. Com quase 80% da população afetada e o maior número proporcional de desalojados, os moradores começam a lidar com as consequências da tragédia. Com a diminuição dos níveis do rio Jacuí e do lago Guaíba, alguns moradores puderam retornar às suas casas pela primeira vez desde o início das enchentes. No entanto, o reencontro com os lares é marcado por perdas materiais irreparáveis, com móveis arrastados e danificados pela força das águas.

Eletrodomésticos, móveis, roupas e alimentos foram todos banhados em lama, tornando a situação ainda mais desoladora para os moradores. Janelas quebradas e portas danificadas são apenas alguns dos estragos causados pela inundação que assolou a cidade.

Famílias inteiras, como a de Fabrício Santos, técnico de manutenção, tiveram que deixar suas casas às pressas devido à rapidez com que a água subiu. Com a perda de pertences e lembranças, os moradores agora enfrentam o desafio de recomeçar suas vidas após a tragédia que assolou Eldorado do Sul.

*Reportagem produzida com auxílio de IA