Eleição dos Conselhos Participativos será realizada neste domingo

A Prefeitura de São Paulo vai realizar neste domingo (15) uma eleição para a escolha dos 608 integrantes do próximo biênio dos Conselhos Participativos Municipais. O processo eleitoral ocorre nas 32 Subprefeituras e 32 unidades do Descomplica SP, das 9h às 17h, com votação presencial. Com 2.148 candidatos para esta eleição, o número de inscritos neste ano teve um aumento significativo em relação à eleição anterior, realizada em 2022, quando foram registradas 574 candidaturas. Essa é a primeira vez que conselheiros que já cumpriram dois mandatos terão a oportunidade de buscar a reeleição. As eleições do Conselho Participativo Municipal representam uma oportunidade para os cidadãos assumirem um papel ativo nas decisões que impactam suas comunidades. O Conselho permite que os moradores ajudem a fiscalizar ações municipais, influenciem políticas públicas e contribuam para o desenvolvimento de suas regiões.

Cada Conselho Participativo recebe um valor da Prefeitura destinado a obras e projetos escolhidos por seus membros. Os conselhos têm autonomia na alocação desses recursos, promovendo um modelo de governança mais próximo da população. No biênio 2023-2024 cada um recebeu R$ 12 milhões, indicados para a utilização em 279 obras. As eleições do Conselho Participativo Municipal (CPM) são uma oportunidade única para os cidadãos de São Paulo exercerem seu papel de protagonistas nas decisões que impactam diretamente suas comunidades. Por meio da participação no CPM, o cidadão pode ajudar a fiscalizar ações, influenciar políticas públicas e contribuir para o desenvolvimento da sua região. No dia da eleição, é necessário levar RG, CNH ou passaporte válido, apresentar o título físico ou apenar informar o número e te rum comprovante de residência, que pode ser conta de luz, água ou qualquer outro documento que comprove seu endereço.