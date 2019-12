Elevador despenca do nono andar e mata quatro pessoas da mesma família em Santos

Reprodução/Twitter Causas do acidente, que aconteceu em um edifício da Marinha, ainda são desconhecidas



Quatro pessoas morreram após um elevador despencar do nono andar de um edifício da Marinha em Santos, no litoral de São Paulo, na noite desta segunda-feira (30). A queda aconteceu na Rua Guararapes, no bairro Vila Belmiro, e as causas do acidente ainda são desconhecidas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, todos os ocupantes do elevador faleceram. As vítimas são uma mulher e três homens – ela, esposa de um suboficial da Marinha; eles, outros três familiares do militar. Os corpos foram retirados do local na madrugada desta terça-feira (31).

Segundo a Prefeitura de Santos, que enviou um engenheiro a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações ao local, as mortes acontecer no elevador de serviço do edifício Tiffany. O profissional vai acompanhar as investigações.

Nota da Marinha

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP), informa com pesar a ocorrência de acidente com o elevador do Edifício Tiffany, Próprio Nacional Residencial de militares na cidade de Santos, que lamentavelmente vitimou a esposa e mais três familiares de um militar que serve na CPSP.

O Capitão dos Portos de São Paulo e a Tripulação da Capitania transmitem as condolências aos familiares e amigos pela inestimável perda. A Marinha está dando todo o suporte possível às famílias. O respectivo Inquérito Policial Militar será aberto para apurar o ocorrido.a