Elize Matsunaga celebra liberdade condicional e ora por perdão do marido: ‘Feliz pela segunda chance’

Mulher foi condenada por matar e esquartejar o companheiro, que era herdeiro da Yoki

Rerprodução/Instagram/ @lucianofsantoro Elize Matsunaga recebeu liberdade condicional após cumprir dez anos da sentença



Após receber liberdade condicional após cumprir dez anos de cadeia pelo homicídio e esquartejamento do marido, Elize Matsunaga apareceu em um vídeo divulgado pelo seu advogado, Luciano Santoro, nas redes sociais. Na gravação, Matsunaga celebra ter uma segunda chance e diz orar pelo perdão de Marcos, que era executivo da Yoki e foi assassinado em 2012. “Infelizmente não posso consertar o que passou, o erro que cometi. Estou tendo uma nova chance e, infelizmente, o Marcos não. Mas eu acredito na espiritualidade que ele já tenha me perdoado e peço por isso todas as vezes em minhas orações”, diz.

Em outros trechos do vídeo, ela diz que não irá mais voltar para a cadeia. “Muito feliz mesmo de ter vencido essa etapa. Sei que terá uma nova etapa agora, com obrigações diferentes, mas estou muito feliz por ter vencido, pelas pessoas que me apoiaram, pelas pessoas que compreenderam”, afirma. Elize foi condenada em 2016 a 19 meses e 11 anos de prisão em regime fechado; posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a sentença para 16 anos de prisão.

