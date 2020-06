Em Brasília, grupo fura proibição e faz protesto na Praça dos Três Poderes

Estadão Conteúdo Na noite do sábado (13), o governador do DF, Ibaneis Rocha, assinou um decreto fechando a Esplanada dos Ministérios



Cerca de 50 pessoas participaram de um protesto a favor do presidente Jair Bolsonaro na manhã deste domingo (14) na Praça dos Três Poderes, em Brasília, mesmo com a proibição de que fossem realizados atos no local.

Alguns dos manifestantes gritavam palavras de ordem contra o STF, o governador Ibaneis Rocha e a pandemia de covid-19. Parte do grupo estava vestido de verde e amarelo, com bandeiras do Brasil e de Israel, e não usavam máscaras de proteção — item obrigatório por lei no Distrito Federal.

A PM chegou a se aproximar do grupo, mas não pediu para que eles se retirassem. O comando da corporação conversou com parte do grupo e pediu que o dia fosse “harmonioso e sem confrontos”.

Entenda

Na noite do sábado (13), o governador do DF, Ibaneis Rocha, assinou um decreto fechando a Esplanada dos Ministérios justamente por “ameaça de manifestações”. A medida proíbe trânsito de veículos e determina acesso aos prédios apenas por autoridades, da meia noite até as 23h59 de domingo.

A proibição foi publicada logo após a Polícia Militar local desmontar o acampamento pró-governo “300 do Brasil”, que estava na região desde o dia 31 de maio.