Em Madri, Rodrigo Maia reforça confiança em aprovação de reformas

Reprodução/Facebook Rodrigo maia está cumprindo agenda em Madri, na Espanha



Mesmo com a crise enfrentada pelo Congresso Nacional, o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM) mostrou confiança ao comentar, em suas redes sociais, sobre a aprovações das reformas que, em sua avaliação, “o País precisa”.

“Em conversas com investidores em Madri, falei do quanto temos defendido com muita força a agenda de reformas no Parlamento brasileiro. Estou muito confiante no Parlamento, mesmo com toda a crise política, com o novo momento da política nas redes sociais. Existe compreensão que o País precisa dessas reformas. Volto a repetir: a gente precisa reformar o Estado, garantir melhores serviços, principalmente nas áreas essenciais e com leis mais modernas”, escreveu.

Esta é a segunda vez que ele utiliza as redes sociais para comentar a situação política do Brasil desde que Jair Bolsonaro divulgou vídeos convocando a população para protestos contra o Congresso. Na primeira mensagem, logo após o vazamento das conversas no site BR Político, do Estadão, ele pediu “respeito às instituições democráticas”.

* Com Estadão Conteúdo.