Em parceria com Geraldo Rufino, Niu lança curso de empreendedorismo; veja como comprar com desconto

Superando a Crise é um guia prático para pessoas que buscam sair da zona de conforto e começar um negócio próprio; aproveite preço promocional e cupom exclusivo

Arte/Niu Cursos Geraldo Rufino, que ministra o curso Superando a Crise, é um dos maiores empreendedores do Brasil



A Niu Cursos lançou o curso Superando a Crise, que terá com aulas ministradas por um dos maiores empreendedores do país. Geraldo Rufino vai mostrar os tipos de pensamentos e iniciativas necessários para uma empresa de sucesso (saiba como comprar clicando AQUI). Todo o conteúdo custa R$ 349, mas realizando a inscrição até o dia 28 de janeiro você garantirá o preço de lançamento: R$ 226,85, com 35% de desconto. Quem utilizar o cupom exclusivo SUPERJP ganhará mais 10% de desconto (chegando a R$ 204,16). Os cinco módulos mostrarão toda a jornada percorrida por quem toma a iniciativa de colocar seus projetos no mundo. E neste assunto o ex-catador que virou dono da maior empresa de reciclagem de peças de automóveis da América Latina é especialista.

Com uma carreira desafiadora e bem-sucedida, Rufino aborda suas estratégias e seu método de trabalho, prometendo mostrar aos alunos como funciona o empreendedorismo de verdade, sem enrolação. A primeira aula do curso é gratuita: basta fazer o cadastro na plataforma e clicar AQUI para assistir. Todo o conteúdo é online e pode ser visto a qualquer hora. No final, um certificado de conclusão é emitido. Além das aulas, os alunos poderão interagir e tirar suas dúvidas nos canais oficiais da Niu Cursos no Instagram.

“Olha, todo mundo me pede um conselho sobre como superar a crise. Existem diversas formas e eu posso provar. Afinal, já superei diversas crises na minha vida. Então, eu e a Niu decidimos criar um curso juntos, assim podemos impactar e ajudar todas as pessoas que buscam aprender com aquilo do que eu vivo. É um prazer estar com eles e poder entregar o mais alto nível de experiência que eu tenho”, comenta Geraldo Rufino. “O Geraldo é um cara com quem as pessoas se identificam, um daqueles que dá para dizer que é ‘gente como a gente’. Ele veio de baixo e conseguiu vencer na vida, provavelmente já enfrentou tudo o que se possa imaginar e, mesmo assim, conseguiu superar e se tornar uma referência no meio. Sem dúvida, ter ele no time de professores da Niu é bastante significativo, pois estamos em uma crise financeira por conta da pandemia e precisamos seguir em frente para superá-la. Ninguém melhor que ele para mostrar os passos que devemos seguir” reforça Tuta Neto, CEO da Niu Cursos.

Novidade na Niu Cursos

Agora a plataforma disponibiliza a opção presente. Você terá a oportunidade de presentear as pessoas que mais ama com o que há de mais importante no mundo: o aprendizado. Oferecer um curso para alguém, além de demonstrar todo o cuidado e carinho com a evolução do presenteado, é algo que será levado para a vida toda. Todos os cursos disponíveis no site da Niu podem ser enviados como presente para amigos, familiares e pessoas queridas. Basta selecionar esta opção na finalização da compra.

Uma nova forma de aprender

Seguindo a metodologia de ensino continuado, a Niu Cursos projeta novos lançamentos periodicamente. Os conteúdos produzidos visam uma nova versão de aprendizado, com exercícios e práticas que ajudam os alunos a vivenciar as experiências e conhecimentos adquiridos durante as aulas. Todos os cursos são voltados para pessoas que querem se capacitar e ter um novo posicionamento no mercado de trabalho, atendendo às demandas atuais. Acesse o site e aproveite o cupom SUPERJP para obter 10% de desconto.