Em pronunciamento, Barroso pede participação nas eleições: ‘A democracia precisa de você’

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral pediu para que os brasileiros compareçam aos postos de votação neste domingo com segurança e responsabilidade

Reprodução Luis Roberto Barroso se pronuncia em rede nacional



Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luis Roberto Barroso, fez um pronunciamento em rede nacional nas emissoras de rádio e televisão na noite deste sábado, 14, véspera das eleições municipais para falar sobre o processo eleitoral deste domingo, 15. Em seu discurso, o ministro ressaltou a importância do voto de amanhã e fez três pedidos aos eleitores: não deixar de votar, votar consciente e votar com segurança, tomando as medidas necessárias para não contrair a Covid-19. “Amanhã se realizam as eleições. A democracia brasileira precisa de você. Não falte a esse encontro. Ninguém vive na União ou nos Estados, as pessoas vivem nas cidades, onde são tomadas as principais decisões que afetam suas vidas”, disse Barroso.

Ele também emendou com os três pedidos. “Primeiro: Não deixe de votar. Era triste e feio o tempo que não tínhamos esse direito. Seu voto tem poder e faz a diferença. Segundo: Vote consciente. Selecione com cuidado o seu candidato, se informe a cerca da seriedade deles. E terceiro: Vote com segurança. A Justiça Eleitoral tomou as medidas necessárias para garantir a saúde de todos. Use máscara, é obrigatória, ela protege você e os outros. Leve sua caneta e mantenha distanciamento“. Por fim, o ministro pediu para ‘fazer parte da corrente do bem’. “Seja dono do seu destino. Ajude a fazer um país maior e melhor”, encerrou.