Embaixada Alemã se pronuncia sobre fala de Roberto Alvim

Reprodução Pronunciamento de Alvim continha semelhanças ao discurso do nazista Goebbels



A Embaixada da Alemanha no Brasil se pronunciou contra a “banalização ou glorificação” do nazismo em suas contas nas redes sociais. O posicionamento veio logo após a fala do secretário Nacional de Cultura Roberto Alvim, que utilizou elementos do discurso do nazista Joseph Goebbles para apresentar o novo programa de incentivo a arte.

Segundo a publicação, “o período do nacional-socialismo é o capitulo mais sombrio da história alemã, trouxe soimento infinito à humanidade. A Alemanha mantém sua responsabilidade. Opomo-nos a qualquer tentativa de banalizar ou mesmo glorificar a era do nacional-socialismo.”

Polêmica

O pronunciamento de Roberto Alvim divulgado nesta quinta-feira, 16, repercutiu mal por conter falas semelhantes as de Goebbels, antissemita radical que comandava a pasta da Propaganda no governo de Hitler, na Alemanha.

Na fala do século passado, Goebbels afirma que a “arte alemã da próxima década será heroica e imperativa”. No vídeo desta quinta, Alvim diz que a “arte brasileira da próxima década será heroica e imperativa”. Pelo Facebook, o secretário afirmou, na manhã desta sexta-feira (17), que a semelhança foi uma “coincidência retórica”.