Embarcação naufraga em Recife e quatro tripulantes estão desaparecidos

Informação foi confirmada pela Capitania dos Portos; navio de carga saiu da capital pernambucana e tinha como destino final as ilhas de Fernando de Noronha

Reprodução/Facebook Marinha do Brasil auxilia nas buscas de embarcação que naufragou próximo à Recife



O naufrágio de uma embarcação de carga que saiu de Recife em direção a Fernando de Noronha foi confirmada pela Capitania dos Portos de Pernambuco nesta quarta-feira, 22. Segundo o órgão, o acidente ocorreu entre durante a madrugada quando o barco perdeu contato com o continente e a sinalização passou a apresentar problemas. A Marinha, que gerencia a Capitania, informou através de nota a equipe de reportagem da Jovem Pan que o navio de transporte ‘Thaís IV’ submergiu aproximadamente a 60 milhas náuticas – pouco mais de 111 quilômetros – de Cabedelo, na Paraíba. Quatro tripulantes se encontravam a bordo e foram resgatados pelo Navio Mercante Nazenin. No momento, os trabalhadores encontram-se em bom estado de saúde. Outros quatro tripulantes seguem desaparecidos. As buscas para encontrar os outros tripulantes segue com o auxílio do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste e da Força Aérea Brasileira, com a aeronave H-36 CARACAL.