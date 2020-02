Embarcação naufraga no Amapá; número de feridos ainda é desconhecido

Reprodução A embarcação Anna Karoline, que ia do Amapá rumo a Santarém, no Pará



A embarcação Anna Karoline III, de médio porte, naufragou na madrugada deste sábado, 29, na região do Vale do Jari, sul do Amapá. Segundo o Corpo de Bombeiros local, até esta manhã, uma pessoa tinha morrido e 16 permaneciam desaparecidas.

Além dos militares, a Capitania dos Portos e equipes do Grupo Tático Aerotransportados (GTA) estão se dirigindo ao local para o trabalho de busca e resgate. A Marinha vai instaurar um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

O Anna Karoline saiu do Porto de Santana (AP), a 17km de Macapá, com destino a Santarém (PA), por volta das 18h. A capacidade da embarcação era de 242 passageiros, e segundo a corporação, cerca de 60 pessoas estavam sendo transportadas. Ainda não se sabe o motivo do naufrágio, tampouco o número de pessoas feridas e resgatadas.

Entre as vítimas, está uma família de 20 pessoas que comemorava o aniversário de 40 anos de uma mulher.