Emílio, Fred Ring e Paulinha: Veja quem tirou quem no amigo secreto Riachuelo

Para celebrar o fim de ano, apresentadores da Jovem Pan realizaram as compras dos presentes nas lojas físicas e virtual da marca

Reprodução/Pânico O apresentador Emílio Surita tirou Daniel Zuckerman no amigo secreto Riachuelo



As festas de final de ano se aproximam e aumenta o desejo de celebrar momentos especiais com os amigos e a família. Nesta época, a escolha do presente perfeito – que traduza carinho e atenção – não é uma tarefa fácil. Por isso, com opções de presentes para todos os gostos, a Riachuelo e o elenco da Jovem Pan se uniram na missão do tradicional amigo secreto. Durante a semana, os apresentadores puderam realizar as compras de forma virtual, por meio do site e de consultoria personalizada no WhatsApp, ou presencialmente nas lojas físicas. Paulinha Carvalho foi a escolhida para abrir a troca de presentes, que foi transmitida pelo programa “Pânico“, na quarta-feira, 16. “Todo afegão médio adora esse homem que sabe tacar fogo no programa como ninguém”, disse ao revelar que tirou o âncora do “Pânico”, Emílio Surita. Afirmando estar emocionado com o amigo secreto, Emílio, por sua vez, presenteou com uma estilosa jaqueta jeans o “querido Zuzu”, que lhe faz companhia na bancada do “Pânico” desde os 18 anos de idade. “Olha só, o cara me conhece, o que é isso”, disse Daniel Zukerman ao abrir a sacola.

Já o humorista acertou na escolha ao dar uma camiseta do tamanho GG para seu amigo oculto, o apresentador recém-chegado na casa, Fred Ring. O integrante do programa “De Tudo Um Pouco” tirou sua companheira de estúdio, Renata Kuerten. A modelo mirou no ano novo ao escolher um look Riachuelo para Paulinha Carvalho, presenteando-a com uma saia branca chique e confortável.

Confira a troca de presentes do amigo secreto Riachuelo: