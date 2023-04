Emirados Árabes autorizam extradição de Thiago Brennand; Dino afirma que PF irá buscá-lo em breve

Empresário é acusado de estupro e agressão e tem cinco mandados de prisão; ele foi preso no último dia 17 em Abu Dhabi

Reprodução/Facebook/Thiago FV Thiago Brennad é acusado de acusado de estupro e agressão e tem cinco mandados de prisão preventiva



A Embaixada do Brasil nos Emirados Árabes recebeu nesta quarta-feira, 26, a autorização para extradição do empresário Thiago Brennand, de 42 anos, informou o Itamaraty. “Por meio de comunicada diplomática encaminhada à Embaixada do Brasil em Abu Dhabi e dirigida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o Ministério da Justiça dos Emirados Árabes formalizou a decisão judicial de autorizar a extradição do brasileiro Thiago Brennand. O processo de implementação da extradição é conduzido pelo MJSP, autoridade central para cooperação judicial internacional”, informou o Itamaraty em comunicado à imprensa. Brennand foi preso no último dia 17 de abril, em Abu Dhabi, após os Emirados Árabes Unidos aceitaram o pedido de extradição do brasileiro, que é acusado de estupro e agressão. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o empresário “Será buscado com brevidade”, escreveu em sua conta oficial no Twitter. A prisão é uma etapa necessária para o andamento do processo de extradição. O empresário está em Abu Dhabi desde setembro de 2022 e em outubro ele chegou a ser preso, porém, pagou fiança e resposte o processo de extradição em liberdade. Seu nome foi colocado na lista de procurado da Interpol e ele chegou a ser dado como foragido. Brennand ficou conhecido no ano passado, após agredir a modelos Alliny Helena Gomes em uma academia em São Paulo. Depois que a mulher fez a denúncia contra ele, outros casos foram expostos e atualmente há cinco mandados de prisão preventiva contra o empresário no Brasil. Ele nega as acusações, apesar de câmeras de segurança de uma academia de luxo em São Paulo terem flagrado a agressão a uma mulher. Além da agressão a modelo, ele é acusado de sequestrar e tatuar outra mulher, além de estuprar outras duas vítimas. O empresário também responde a acusações de agredir o próprio filho, de 17 anos.