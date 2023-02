Emoção e gritos de ‘a campeã voltou’ marcam festa do título da Mocidade Alegre; veja vídeos

Escola do Limão conquistou o título depois de nove anos de jejum; centenas de componentes se juntaram na quadra para celebrar a vitória

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO Troféu voltou para a quadra da Mocidade depois de 9 anos de jejum



Depois de um jejum de 9 anos, a Mocidade Alegre conquistou o título do Carnaval de São Paulo nesta terça-feira, 21.O troféu chegou à quadra da Mocidade Alegre minutos após o fim da apuração e foi recebido por uma multidão de componentes da escola, fãs do Carnavale de moradores no local. Havia fila para tirar foto com a taça do título, que não ia para o Limão desde 2014, quando a escola conquistou seu décimo campeonato. Aline Oliveira, rainha da bateria e uma das figuras mais emblemáticas da escola, comemorou o título e compartilhou um registro do momento em que a nota final é anunciada. Depois da confirmação do título, os componentes entoaram o grito de “a campeã voltou” e a bateria Ritmo Puro subiu o samba na quadra e os componentes cantaram a composição que embalou o título da Morada do Samba. A Mocidade Alegre superou a Mancha Verde e conquistou o título do carnaval contando a história de Yasuke, o primeiro samurai negro, e encantou o Anhembi com um visual que misturava referências do Brasil, do Japão e de Moçambique.

Veja vídeos da festa:

Aos gritos de "A Campeã voltou", a Mocidade Alegre festeja a conquista do 11° título da sua história de 55 anos. A escola não vencia o Carnaval de SP desde 2014. pic.twitter.com/OGdaRUev6S — Caio Possati Campos (@PossatiCaio) February 21, 2023

Festa na quadra da Mocidade Alegre grande campeã do carnaval 2023 de São Paulo #Globeleza pic.twitter.com/ETQ3XpVi5R — deslange (@deeslange) February 21, 2023