Empresário é morto a tiros dentro de Porsche em Guarulhos

Os atiradores, que estavam em motos, não levaram o carro, mas uma arma que a vítima, atiradora desportiva, portava, um relógio e joias; a polícia investiga o caso como latrocínio (roubo seguido de morte)

Arquivo pessoal O empresário, identificado como Rodrigo Junior da Silva Ponce, era proprietário de uma empresa de terraplanagem



Um homem de 35 anos foi assassinado a tiros em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O crime, que está sendo investigado como latrocínio (roubo seguido de morte), ocorreu enquanto ele dirigia um Porsche recém-comprado. O empresário, identificado como Rodrigo Junior da Silva Ponce, era proprietário de uma empresa de terraplanagem e tinha CAC (certificado de colecionador, atirador desportivo e caçador). Ele foi atingido por seis disparos e morreu no local do crime.

Os criminosos, que estavam em duas motocicletas, não levaram o veículo da vítima, mas roubaram itens pessoais, como um relógio, joias e uma arma Taurus de calibre 9 mm. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo afirmou que imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para auxiliar na identificação dos suspeitos. Dados da SSP apontam que de janeiro a maio deste ano foram registrados 1.029 homicídios dolosos no Estado de SP, 12 casos a menos que no mesmo período do ano passado.

