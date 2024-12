Empresário que já havia perdido a mãe em acidente aéreo é uma das vítimas da queda de avião em Gramado (RS)

Segundo relatos, Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi pilotava a aeronave em que também estavam esposa, filhos e amigos; tragédia com a mãe ocorreu em 2010, em Sorocaba

Reprodução/Galeazzi & Associados Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, CEO e sócio da empresa Galeazzi & Associados



O empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, CEO e sócio da empresa Galeazzi & Associados, está entre as vítimas fatais da queda de um avião de pequeno porte ocorrida na manhã deste domingo (22) em Gramado, Rio Grande do Sul. A tragédia deixou pelo menos nove mortos, incluindo Galeazzi, que pilotava a aeronave. Segundo relatos, a aeronave partiu de Canela (RS) com destino a Jundiaí, no interior de São Paulo. Estavam a bordo familiares de Galeazzi, incluindo sua esposa, filhas, sogra, e amigos, além de seus filhos. As autoridades ainda não divulgaram a lista oficial de passageiros.

De acordo com informações preliminares da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, o avião atingiu a chaminé de um prédio, colidiu com o segundo andar de uma residência e, por fim, caiu sobre uma loja de móveis, espalhando destroços que atingiram também uma pousada. Um incêndio foi registrado na pousada devido aos destroços, deixando 14 pessoas feridas, duas em estado grave, a maioria por inalação de fumaça. O governador Eduardo Leite (PSDB) confirmou que não há sobreviventes entre os ocupantes da aeronave.

Luiz Cláudio já havia enfrentado uma perda semelhante em 2010, quando sua mãe, Maria Leonor Salgueiro Galeazzi, morreu em outro acidente aéreo na região de Sorocaba (SP), em 2010. Na ocasião, o bimotor caiu em uma mata em Iperó, resultando na morte de Maria Leonor e do piloto.

Formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Galeazzi era conhecido por sua atuação na gestão de crises e reestruturação empresarial. Ele liderou projetos de recuperação judicial no Brasil e no exterior, dando continuidade ao legado de seu pai, Cláudio Galeazzi, renomado especialista no setor, falecido em 2023. A área do acidente foi isolada pelas autoridades, que ainda trabalham no local para investigar as causas da tragédia.

*Reportagem produzida com auxílio de IA