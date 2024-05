Empresário que matou motorista de aplicativo em acidente com Porsche se entrega à Polícia

Fernando Sastre de Andrade Filho estava foragido desta sexta-feira, quando prisão preventiva foi decretada; defesa entrou com um pedido de habeas corpus no STJ

Reprodução/Jovem Pan News Fernando Sastre Filho estava foragdo desde sexta-feira



O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, foi preso após se entregar à polícia nesta segunda-feira (6), em uma delegacia no Tatuapé, na zzona leste de São Paulo. Ele estava foragido desde que a Justiça decretou sua prisão preventiva na sexta-feira (3). A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública do Estado. Sastre Filho é réu pelos crimes de lesão corporal gravíssima e homicídio doloso qualificado. O acidente ocorreu no dia 31 de março, quando ele dirigia um Porsche a mais de 110 km/h na avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo, e colidiu com o Renault Sandero do motorista de aplicativo Ornaldo Silva Viana, de 52 anos, que morreu no local. Além da vítima fatal, Marcus Vinicius Rocha, de 22 anos, estava no carro com Fernando e ficou gravemente ferido, sendo internado e submetido a uma cirurgia para a retirada do baço. Após dez dias na UTI, ele teve alta, mas retornou ao hospital posteriormente devido a complicações da cirurgia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A defesa do motorista entrou com um pedido de habeas corpus no STJ (Supremo Tribunal de Justiça), alegando que a prisão preventiva decretada pela Justiça de São Paulo é “ilegal e desproporcional”. O pedido ainda não foi analisado pela Corte. O Ministério Público de São Paulo solicitou a prisão preventiva do empresário, alegando que ele possui outros registros de envolvimento em acidentes automobilísticos e que teria ingerido álcool antes do acidente fatal. A Justiça, que havia negado a prisão três vezes, aceitou o pedido após recurso do MP. A promotora Monique Ratton argumentar que Fernando influenciou o depoimento de testemunhas e tentou sair do local do acidente sem prestar os devidos esclarecimentos às autoridades.