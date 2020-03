Empresas aéreas estimam prejuízo de US$ 100 bilhões após coronavírus

EFE/EPA/STR Com epidemia do novo coronavírus, a companhia aérea regional britânica Flybe anunciou falência



As companhias aéreas podem perder até 113 bilhões de dólares em receitas neste ano, devido ao impacto do coronavírus, segundo estimativas da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata). O cenário mais crítico indica uma redução de 19% na receita global do setor.

Segundo a entidade, os prejuízos são sem precedentes. Em apenas dois meses, as perspectivas para a indústria na maior parte do mundo pioraram e sofreram um drástico declínio. O analista do setor aéreo, Cláudio Magnavita enfatiza que este panorama é agravado devido a desinformação.

“É um cenário de muito pânico e desinformação, que necessita em caráter de urgência, esclarecer a população que viajar com todos cuidados tomados não faz mal. É necessário tranquilizar a população com relação ao cenário que está criando um efeito de tsunami no setor da aviação comercial e do turismo.”

A epidemia do novo vírus fez sua primeira vítima no setor, a companhia aérea regional britânica Flybe. A empresa anunciou falência, após ter escapado recentemente da quebra graças à ajuda do governo de Boris Johnson.

A IATA estima perdas de receita das companhias aéreas para o transporte de passageiros entre US$ 63 bilhões de dólares- se a propagação do coronavírus for controlada rapidamente – e até 113 bilhões de dólares, se continuar se espalhando. Esta estimativa não leva em consideração as perdas no transporte de mercadorias. Segundo a associação, o cenário mais crítico indica uma redução de 19% na receita global do setor.

*Com informações do repórter Daniel Lian.