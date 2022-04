Encenações da Paixão de Cristo retornam com público após dois anos; veja fotos

Espetáculo atraiu excursões de várias regiões do país; Gabriel Braga Nunes foi o ator convidado para interpretar Jesus neste ano

Divulgação/@paixaodecristooficial Encenação da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém reuniu milhares de fiéis na Semana Santa



Após dois anos de pandemia, o público pôde voltar ao teatro Nova Jerusalém, no município de Brejo da Madre de Deus, a 180 km de Recife, para assistir à encenação da Paixão de Cristo. O espetáculo é o mais famoso do Brasil e já atraiu mais de 4 milhões de pessoas ao longo de 53 anos de história. A capacidade é de 10 mil pessoas por apresentação. Neste ano, o evento começou no dia 8 e segue até esta sexta-feira, 15, dia em que será apresentada a última peça da Semana Santa. O espetáculo atraiu excursões de várias regiões do país, incluindo Rio de Janeiro, Olinda, Porto de Galinhas, João Pessoa, Natal e Aracaju.

Gabriel Braga Nunes foi o ator convidado para interpretar Jesus no espetáculo. “Eu brinco dizendo que agora eu vou purgar todo o mal que fiz com os vilões”, disse o artista durante a entrevista coletiva realizada após a estreia. A encenação ainda tem Christine Fernandes como Maria, Luciano Szafir como Herodes, Sergio Marone como Pilatos e a influenciadora digital Taynara OG como Herodíades, além de mais de 400 atores e figurantes. As encenações da Paixão de Cristo também voltaram a ter plateia em outras cidades de Pernambuco, como em Alagoinha e Gravatá. Veja imagens do espetáculo de Nova Jerusalém abaixo: