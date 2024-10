Enel: 760 mil clientes ainda estão sem energia; 1,3 milhão tiveram serviço restabelecido

Desabastecimento acontece após o forte temporal da última sexta-feira (11), que teve ventos superiores a 100 km/h

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO A empresa informou que deslocou técnicos do Rio de Janeiro e do Ceará para ajudar nos esforços para restabelecer o atendimento em sua área de concessão



A Enel SP atualizou para 760 mil o número de clientes sem o fornecimento de energia elétrica na Capital Paulista e na Região Metropolitana, até às 14h30 de hoje. O desabastecimento acontece após o forte temporal da última sexta-feira (11), que teve ventos superiores a 100 km/h. Em meio aos esforços da companhia, outros 1,3 milhão de consumidores já tiveram o serviço normalizado. A empresa informou, ainda, que deslocou técnicos do Rio de Janeiro e do Ceará para ajudar nos esforços para restabelecer o atendimento em sua área de concessão.

Segundo a empresa, na Capital Paulista, cerca de 496 mil casas estão sem energia. Os bairros mais afetados são Jabaquara, Campo Limpo, Pedreira e Jardim São Luís. Na Região Metropolitana de São Paulo, os municípios mais impactados neste momento são: Cotia, com 62 mil clientes sem energia, São Bernardo do Campo com 47 mil e Taboão da Serra com 44 mil.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo