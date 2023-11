Enel descumpre prazo, e Nunes afirma que prefeitura entrará na Justiça ainda nesta quarta

Prefeito de São Paulo tinha prometido medidas judiciais se 100% da rede de energia elétrica não fosse retomada até ontem

MARCO AMBROSIO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO SP - TEMPORAL/SP/LUZ/QUEDA/ENEL - GERAL Funcionários trabalham após a queda de árvores na Avenida Piassanguaba, no bairro Planalto Paulista, na zona sul de São Paulo, nesta terça-feira, 07. Em razão da chuva que atingiu São Paulo na última sexta-feira, 03, moradoras da Piassanguaba seguem sem energia elétrica em suas residências. A distribuidora Enel São Paulo informou que a energia foi restabelecida para mais de 90% dos clientes afetados pelo apagão decorrente da tempestade que atingiu São Paulo na última sexta-feira, 3. Cerca de 200 mil unidades consumidoras, das 2,1 milhões impactadas, ainda aguardam a retomada do serviço nesta terça-feira, 7.



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que o município deve entrar ainda nesta quarta-feira, 8, com medidas judiciais contra a Enel. Segundo ele, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) vai fazer uma análise para confirmar se realmente houve descumprimento do combinado e, havendo confirmação do fato, vai “oficiar o Procon e notificar a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)”. A empresa de energia elétrica havia prometido restabelecer em 100% os serviços da sua rede até o final do dia desta terça-feira, 7, o que não aconteceu. Pela manhã desta quarta, de acordo com a própria Enel, ainda “resta normalizar o fornecimento de energia para cerca de 30.200 clientes que foram impactados pelo vendaval na última sexta-feira, o que representa 1,43% do total de consumidores afetados”. No início da semana, Nunes prometeu entrar na Justiça caso o que chamou de “compromisso público” não fosse cumprido pela empresa.