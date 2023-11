Enel monta de plano de ação para enfrentar tempestades em São Paulo no final de semana

Após chuvas que causaram grandes quedas de energia, empresa se prepara para atuar em novas ocorrências no fim de semana; novo canal de comunicação pretende facilitar registro de falta de luz

GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Plano de ação também prevê mobilização máxima e antecipada de técnicos em campo



Após as tempestades que provocaram queda de energia elétrica nos dias 3 e 15 de novembro, a Enel elaborou um plano de ações para lidar com as chuvas que devem atingir a Grande São Paulo neste fim de semana. O plano foi divulgado pela empresa nesta sexta-feira, 17, dia em que, segundo a Defesa Civil, as chances de chuvas intensas aumenta. A previsão é de que tempestades sejam registradas até o próximo domingo, 19. O plano de operação será válido para os 24 municípios no Estado que são atendidos pela empresa. Para facilitar a comunicação, a companhia oferecerá um canal de mensagens por SMS para os números de celulares que estão cadastrados no banco de dados, que servirá para disparar alertas sobre a aproximação de chuvas. Além disso, a Enel diz que a plataforma servirá para que sejam registrados casos de quedas de energia por mensagens, além de permitir acesso ao site da companhia. A empresa orienta ainda que os clientes utilizem os canais digitais de atendimento em situações emergenciais, visando evitar falhas no sistema de call center devido ao ao volume de chamadas. Além disso, a empresa disse ter reforçado a estrutura nos canais de atendimento. Por fim, o plano de ação também prevê mobilização máxima e antecipada de técnicos em campo.

Como funciona o canal de SMS

Segundo a Enel, todos os clientes que estão com celulares atualizados no banco de dados na distribuidora irão receber uma mensagem de alerta via SMS sobre as tempestades, além de receber indicações sobre como reportar falta de luz. Para registrar as falhas, os clientes deverão enviar um SMS para o número 27373 com a palavra “LUZ” e o número da instalação que aparece na conta da Enel. Após enviar o SMS, o cliente receberá a confirmação do registro e o número de protocolo. Apesar de oferecer a nova ferramenta, a Enel reforçou o pedido para que os clientes priorizem o registro de ocorrências pelo aplicativo da empresa e pelo site da companhia.