Enel São Paulo é multada em R$ 13 milhões por apagões no centro da cidade

No mês passado, os bairros de Higienópolis, Bela Vista, Cerqueira César, Santa Cecília e Vila Buarque sofreram com a falta de energia por um período prolongado; Procon-SP vê infrações ao Código de Defesa do Consumidor

Daniel Teixeira/Estadão Região da Praça da República no centro de São Paulo às escuras em março por falta de energia



O Procon-SP aplicou uma multa de quase R$ 13 milhões à distribuidora de energia elétrica Enel São Paulo devido a apagões ocorridos na região central da capital paulista. A distribuidora de energia elétrica foi penalizada por diversas infrações ao Código de Defesa do Consumidor. No mês passado, os bairros de Higienópolis, Bela Vista, Cerqueira César, Santa Cecília e Vila Buarque sofreram com a falta de energia por um período prolongado. A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo também foi impactada pela queda no fornecimento de energia, causada por um incidente na rede subterrânea, de acordo com a Enel SP. Além disso, a região de comércio popular da Rua 25 de Março também enfrentou problemas devido à interrupção no fornecimento de eletricidade.

O Procon identificou outras irregularidades da empresa, como cobranças indevidas, falta de respostas a notificações anteriores e falhas no atendimento ao cliente. Essa não é a primeira vez que a Enel é multada pelo Procon-SP por problemas no fornecimento de energia. No final do ano passado, a companhia recebeu uma multa de R$ 12,7 milhões devido a uma falta prolongada de serviço. A distribuidora de energia elétrica enfrenta críticas e sanções por descumprir as normas de proteção ao consumidor.

