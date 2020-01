ESTADÃO CONTEÚDO Resultado do Enem 2019 será divulgado nesta sexta-feira (17)



As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) estão disponíveis para consulta a partir desta sexta-feira (17). Para ter acesso à pontuação, incluindo o desempenho na redação, é preciso acessar a página do participante, no portal do Enem.

Para os participantes que não se lembrarem da senha cadastradas, o sistema permite a recuperação do acesso:

Confira o passo a passo:

Acesse o endereço eletrônico https://enem.inep.gov.br/participante/#!/

Responder ao “desafio das figuras” proposta pela assistente virtual da plataforma

Insira seu CPF

Clique em “esqueci minha senha” no canto inferior direito da tela

Clique em “enviar senha”

Aguarde uma nova senha ser enviada para o seu e-mail cadastrado.

Caso a senha não esteja na caixa de entrada do e-mail, o participante deve consultar o spam ou aguardar alguns minutos e chegar o e-mail novamente. O Ministério da Educação (MEC) ainda disponibiliza a opção de alteração do e-mail, caso o candidato não tenha mais acesso ao e-mail cadastrado na época.

Será preciso lembrar o e-mail anterior e responder a perguntas de confirmação. Caso precise informar um novo endereço eletrônico, o participante deve clique em “alterar e-mail”. O MEC ainda disponibiliza um número de telefone para esclarecimentos de dúvidas: 0800 616161

A nota do Enem permite ao estudante buscar vagas para ingresso no ensino superior público do país e pode ser usada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade Para Todos (ProUni), e também para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além do ingresso direto nas instituições.

Além das instituições brasileiras públicas e particulares, 47 universidades portuguesas aceitam o exame no processo seletivo de alunos.

No ano de 2019, o primeiro dia do ENEM aconteceu em 3 de novembro, com a prova Linguagens e Ciências Humanas, e Redação cujo tema foi a “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”. No dia 10 de novembro aconteceu a prova de Exatas e Ciências da Natureza.