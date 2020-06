Enem 2020: Prazo para pagamento da taxa de inscrição encerra nesta quarta

ANDRE MELO ANDRADE/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A edição 2020 do Enem recebeu 6,1 milhões de inscrições e 5,7 milhões já estão confirmadas. As datas das provas serão definidas após a consulta



O prazo para pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, no valor de R$ 85, encerra nesta quarta-feira (10). A taxa pode ser quitada em qualquer banco, casa lotérica ou agência dos Correios.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reforça para que os participantes fiquem atentos ao horário e às regras dos correspondentes bancários. Para o pagamento, o estudante deverá gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) na Página do Participante.

Considerando dos efeitos econômicos da pandemia da Covid-19, o Ministério da Educação garantiu a gratuidade da taxa de inscrição aos 4,8 milhões de participantes que se enquadraram nos requisitos para a isenção. O reconhecimento foi assegurado sem a necessidade de um pedido formal.

A edição 2020 do Enem recebeu 6,1 milhões de inscrições e 5,7 milhões já estão confirmadas. As datas das provas em modelo impresso e digital serão definidas após a consulta aos participantes.

Na sexta-feira (12), serão divulgados os resultados para as solicitações de atendimento especializado. A publicação é individual na Página do Participante e, para casos de indeferimento, o Inep abrirá o prazo de 15 a 19 de junho para interposição de recurso.