Enem 2022: Recurso para taxa de isenção negada poderá ser realizado até 29 de abril

Requerimento deverá ser realizado na página do participante e os resultados das solicitações será divulgado no dia 6 de maio; Medida também é válida para ausentes na avaliação do último ano

Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 que não foram contemplados com a isenção na taxa de inscrição, já podem entrar com recurso e reivindicar o benefício. A solicitação poderá ser realizada até as 23h59 do dia 29 de abril. Para que o estudante tenha acesso à isenção, é necessário enviar uma documentação que comprove as seguintes especificidades: conclusão do ensino médio em 2022 na rede pública de ensino; ter cursado o ensino médio na rede pública ou bolsista integral na rede privada; renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, de R$ 1.820; ou ter declarado situação de vulnerabilidade socioeconômica, incluso em família de baixa renda.

Para aqueles que não compareceram ao exame em 2021, o prazo para recurso também será até 29 de abril. O participante, porém, terá de justificar a ausência para ter direito à isenção na taxa do Enem de 2022. Será necessário informar o CPF e a data de nascimento, além das informações pessoais iguais às declaradas na Receita Federal e dados pessoais (e-mail e telefone) para completar a solicitação. O resultado dos recursos impetrados será divulgado no dia 6 de maio.