Enem 2022 tem cerca de 2 milhões de solicitações de isenção

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Resultado das solicitações para isenção no Enem 2022 será divulgado na sexta-feira, 22



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) registrou 1.949.448 solicitações de isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. As informações, obtidas com exclusividade pela Jovem Pan, serão divulgadas pelo órgão nesta terça-feira, 19, e o resultado das solicitações, que foram realizadas entre os dias 4 e 15 de abril, serão publicados na sexta-feira, 22. Para que o pedido seja deferido, é necessário que o solicitante tenha cursado todo o ensino médio em escola pública ou que tenham sido bolsistas integrais durante a formação. O estudante que cursou a última série do ensino médio na rede pública ou que encontra-se em situação de vulnerabilidade socioeconômica também terá direito ao benefício. Neste último caso, o requerente precisa comprovar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Em todos os cenários, é indispensável que a formalização do pedido de isenção seja realizado. Recursos poderão ser apresentados em caso de indeferimento entre os dias 25 a 29 de abril e os resultados serão publicados em 6 de maio. A aprovação do pedido de isenção, porém, não garante a inscrição no Enem. Entre os quase dois milhões de candidatos que solicitaram o pedido de isenção, 94.721 alegaram ausência na edição do Enem do último ano, em 2021. A ação é obrigatória para quem faltou nos dois dias do último exame e deseja ter direito à isenção neste ano.