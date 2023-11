Enem 2023: Inep divulga gabarito oficial das provas; veja como acessar as respostas

Instituto anula questão sobre a gripe A-H1N1; resultados dos candidatos serão divulgados em 16 de janeiro de 2024

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO MEC e Inep anteciparam o gabarito do Enem 2023



O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou nesta terça-feira, 14, o gabarito oficial do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2023. As respostas podem ser acessadas no site do instituto e estão separadas de acordo com as cores dos cadernos e dos dias de aplicação. De acordo com o Inep, uma questão de ciências da natureza sobre a gripe A-H1N1 foi anulada, já que a mesma tinha sido usada no Enem PPL (para pessoas privadas de liberdade) em 2010. A anulação da pergunta, entretanto, não deve afetar a nota dos candidatos. “O cálculo estatístico considera a combinação da coerência do padrão de resposta com o pressuposto da cumulatividade e, ainda, as características (parâmetros de complexidade) de cada item”, afirma o órgão, lembrando que a quantidade de acertos não é o único ponto a ser levado em consideração. Ao todo, os participantes responderam 180 questões e precisaram elaborar uma redação sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher brasileira.

Inicialmente, o Ministério da Educação (MEC) estimava divulgar o gabarito oficial somente em 24 de novembro. O ministro Camilo Santana (PT), porém, anunciou neste domingo, 12, que o prazo para a entrega das respostas seria antecipado. Agora, os resultados dos candidatos serão divulgados em 16 de janeiro de 2024. Ao todo, 3.9 milhões se inscreveram para realizar as provas, que aconteceram nos dias 5 e 12 deste mês. Segundo o Inep, porém, 1.2 milhão de alunos não compareceram, computando uma taxa de abstenção de 32% – de acordo com o governo federal, o volume de faltosos seguiu o padrão dos últimos anos. Já outras 6.510 pessoas foram eliminadas por motivos diversos. Para quem não conseguiu fazer as provas por problemas logísticos ou devido a uma das doenças infectocontagiosas, o Inep permite que o aluno tenta uma reaplicação da prova. Para isto, é necessário inserir um documento legível que comprove a condição que motiva a solicitação da reaplicação. Os interessados precisam entrar na “Página do Participante” no site do Enem e dar entrada no pedido até esta sexta-feira, 17. As provas serão reaplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro.