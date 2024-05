Enem 2024: Inep divulga datas da prova e inscrições

Provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro; inscrições ficam abertas entre os dias 27 de maio e 7 de junho

Os alunos poderão solicitar o uso do nome social e atendimentos especializados durante o período de inscrições, que vai de 27 de maio a 7 de junho



O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 já tem data marcada para acontecer. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. As inscrições para o exame estarão abertas entre os dias 27 de maio e 7 de junho, conforme divulgado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (13). O valor da inscrição para a prova é de R$ 85 e o pagamento deve ser realizado entre os dias 27 de maio e 12 de junho, por PIX, cartão de crédito ou boleto. Ainda nesta segunda, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) deverá divulgar os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição.

Mesmo os estudantes que obtiveram a gratuidade precisam se inscrever para realizar a prova. É importante ressaltar que o prazo para solicitar a isenção da taxa já encerrou. Entretanto, aqueles que tiveram o pedido negado devem apresentar um recurso entre hoje e a próxima sexta-feira (17). O resultado dos recursos está previsto para ser divulgado no dia 24 de maio. Para saber o resultado da solicitação, estará disponível na Página do Participante do exame. Basta acessar, o candidato deve informar CPF e senha cadastrados. Além disso, os alunos poderão solicitar o uso do nome social e atendimentos especializados durante o período de inscrições, que vai de 27 de maio a 7 de junho.

