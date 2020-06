Inep abre enquete sobre data do Enem 2020; saiba como participar

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A enquete ficará disponível na Página do Participante até 23h59 do dia 30



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibiliza, a partir das 10h deste sábado (20), uma enquete para que os inscritos possam votar na escolha das novas datas de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.

A enquete ficará disponível na Página do Participante até 23h59 do dia 30. Para acessar, o inscrito deverá utilizar CPF e senha cadastrados no portal único do Governo Federal.

Confira as opções de datas:

Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020 / Enem Digital: 10 e 17 de janeiro de 2021

Enem impresso: 10 e 17 de janeiro de 2021 / Enem Digital: 24 e 31 de janeiro de 2021

Enem impresso: 2 e 9 de maio de 2021 / Enem Digital: 16 e 23 de maio de 2021

O Enem 2020 foi adiado em razão das medidas de restrição de circulação impostas pela pandemia do novo coronavírus. O objetivo da iniciativa do Ministério da Educação (MEC) é “dar oportunidade de participação aos interessados no processo de definição do melhor período para a realização das provas e garantir transparência na execução do exame”.