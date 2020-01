Entra em vigor resolução que exige novos itens de segurança em veículos 0km

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Dispositivo de fixação para cadeirinhas, Isofix passa a ser obrigatório em veículos 0km



Passa a vigorar nesta quarta-feira, 29, a resolução 518 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que inclui três novos itens de segurança para veículos novos, importados ou produzidos no país.

O cinto de segurança de três pontos, apoio de cabeça e Isofix, dispositivo de engate rápido para cadeirinhas infantis, passam a ser obrigatórios a partir de hoje.

De acordo com o texto, todos veículos – sejam eles automóveis, caminhonetes, motor-homes, caminhões ou tratores – devem possuir o cinto de três pontos e apoio de cabeça em todos os assentos, inclusive traseiros. Os cintos chamados subabdominais, que prendem apenas a cintura do passageiro, estão permitidos em situações em que o assento não esteja voltado para frente.

A legislação exige também que os veículos tenham ao menos uma ancoragem Isofix para o encaixe da cadeirinha. Com o Isofix, a instalação do dispositivo de segurança se torna mais rápida, prática e segura para os pais. O sistema é composto por dois pontos no assento que se encaixam diretamente no veículo, e um terceiro, no próprio carro, que se conecta à cadeirinha, evitando assim que ela saia do lugar.

Vale lembrar que a nova regra entra em vigor hoje, mas foi publicada em janeiro de 2015. Se as marcas não fizerem as adaptações nos novos modelos antes da comercialização, eles não poderão mais ser produzidos.