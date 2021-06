Entrega de 3 milhões de doses da Janssen ao Brasil será adiada, diz Saúde

Previsão inicial era de que doses da vacina norte-americana fossem entregues ao Governo Federal nesta terça-feira, 15

EFE/EPA/ROB ENGELAAR/Archivo Entrega de vacinas ao Brasil deve ocorrer ainda nesta semana



O Ministério da Saúde confirmou nesta segunda-feira, 14, que a entrega de 3 milhões de doses da vacina da Janssen contra a Covid-19 – que estava prevista para esta terça-feira, 15, no Brasil – será adiada. Segundo a pasta, uma nova data de entrega deve ser fornecida pelo laboratório em breve. “A expectativa é de que as doses cheguem ainda esta semana ao país em três remessas”, afirma posicionamento do órgão. O motivo da suspensão não foi esclarecido. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Janssen e não foi respondida até o momento. O uso emergencial da vacina produzida pelo braço farmacêutico da Johnson & Johnson foi permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no fim de março. Ao contrário de outros imunizantes aplicados no Brasil, ela funciona apenas com uma dose.